Оставайтесь дома: подборка сервисов на все случаи жизни

Из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, редакция призывает жителей города оставаться дома и отказаться от посещения любых мероприятий без крайней необходимости. Чтобы вам не пришлось скучать, мы сделали гигантскую подборку сервисов на все случаи жизни, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на newsvl.ru

Вся актуальная информация об отмене и переносе мероприятий, а также о возврате денежных средств – здесь. Обращаем внимание, что свадебный фестиваль Wedding Festival by Edwin Group тоже переносится – с 29 марта на 26 апреля.

Киносервисы

КиноПоиск HD – до конца апреля бесплатная подписка по промокоду POKAVSEDOMA для новых пользователей. В неё входят фильмы и сериалы.

Premier – сервис отменил платную подписку с 15 марта. Чтобы получить доступ к фильмам, шоу и сериалам, снятым «Газпром-Медиа», нужна последняя версия приложения и регистрация.

Nonfiction.film – доступна бесплатная подписка на 10 дней. Здесь представлены фильмы из репертуара Центра документального кино, который закрылся на карантин: «Русские грузины. Фильм первый», «Написано Сергеем Довлатовым», «Сорокин трип» и другие.

More.tv – бесплатный доступ на месяц по промокоду SIDIMDOMA. После регистрации пользователю будут доступны шоу производства компаний, входящих в «Национальную Медиа Группу»: «Корни», «Ивановы-Ивановы», а также «Друзья» и «Рассказ служанки».

Amediateka – предоставляет пользователям месяц бесплатного доступа по промокодам, которыми можно поделиться с близкими (они придут всем подписчикам на почту). Также пользователи могут получить скидку 50% по промокодам STAYHOME3 (для подписки на 3 месяца), STAYHOME6 (подписка на полгода), STAYHOME12 (подписка на год). Здесь можно посмотреть «Игру престолов», «Чернобыль», «Мир Дикого Запада».

Канал «2х2» – даёт доступ до 7 апреля к 25 сериалам и шоу Adult Swim в лучшей озвучке канала, без цензуры и в разрешении Full HD. В их числе «Пол-литровая мышь», «Мистер Пиклз» и «Король - Звёздный король».

Okko – предлагает 14 дней бесплатного доступа к премьерам фильмов и сериалов, лекциям TED, концертам классической музыки и другому интересному контенту. Для этого нужно отправить своё фото, подтверждающее, что вы сидите дома, чат-боту @Okkobro_bot в Telegram или в личные сообщения группы Оkko в «ВКонтакте».

Tvzavr – онлайн-кинотеатр дарит бесплатную подписку на три месяца новым подписчикам, которые пришлют фото своего больничного листа.

Триколор Кино и ТВ – даёт бесплатный доступ к 30 каналам, онлайн-кинотеатру, проекту «Большой эфир» с эксклюзивными трансляциями при регистрации в приложении «Триколор Кино и ТВ». Предложение действует до 12 апреля.

Мульт – бесплатный доступ к анимационным сериалам, произведённым по заказу «Цифрового телевидения» и «ВГТРК» студиями «Паровоз» и «100 Киловатт». Нужно установить приложение.

Бесплатные онлайн-показы на платформе Vimeo организовал «Союзмультфильм». Студия запустила фестиваль на время карантина «Союзмульткарантин», в программе которого – премьерные показы мультфильмов-лауреатов российских и международных фестивалей.

Образовательные сервисы

«Радио Arzamas» – дарит бесплатную подписку до 15 апреля по промокоду КАРАНТИН. Нужно ввести код в браузере с мобильного телефона, и можно наслаждаться лекциями, подкастами об истории, искусстве, языке и культуре.

Coursera – платформа открыла доступ к 3800 курсам и 400 специализациям для студентов, которые не могут учиться в университете из-за коронавируса. Лекции доступны до 31 июля, но только тем студентам, чей университет зарегистрировался в программе Coursera for Campus. Похожие предложения есть у НИУ ВШЭ, сервиса «Открытое образование», платформы «ПостНаука» и многих других.

Bang Bang Education – до 17 апреля онлайн-школа дизайна открыла доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки». К примеру, там можно узнать о проектировании сайтов, анимации, типографике, создании интерьеров и многом другом.

Skyeng – бесплатный доступ для школ и вузов до 24 апреля. Если вы хотите заниматься на каникулах английским языком, сообщите об этом своим преподавателям.

Фоксфорд – на время карантина онлайн-платформа для школьников открыла бесплатный доступ к своим курсам.

GeekBrains – в бесплатном доступе три онлайн-курса. Чтобы приступить к их изучению, нужно пройти опрос о коронавирусе. Курсы можно выбрать самостоятельно из предложенного списка.

Нетология – бесплатный доступ к 80 мини-курсам по маркетингу и менеджменту по промокоду STAYHOME.

Актуальная цифровая экономика – бесплатные курсы для тех, кто интересуется цифровой трансформацией различных сфер экономики.

Лайфхаки по удалённой работе от проекта BeeFree (Билайн) – советы о том, как продуктивно организовать день, работать в команде, находясь далеко друг от друга, и достигать результатов, которыми вы будете гордиться.

«Мегафон Образование» – бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов в сфере IT, менеджмента, маркетинга и финансов.

«Профилум» и профориентационная тест-игра «Территория талантов» – сервисы, которые помогут подумать о жизни после карантина и определиться с профессией.

Образовательная платформа «Стемфорд» – бесплатный доступ к вебинарам, курсам, учебным видео- и дистанционным проектам по естественно-научным дисциплинам для педагогов и школьников 5-11-х классов.

Викиум – крупнейший в России и СНГ разработчик когнитивных тренажёров и специализированных курсов. Предлагает взрослым и детям опробовать 50 онлайн-тренажёров.

Электронно-библиотечная система Znanium – до 30 апреля открывает доступ к основной библиотеке с научной и учебной литературой. Нужно зарегистрироваться и отправить заявку, которую обработают в течение часа.

Культурная платформа «Синхронизация» – даёт бесплатный доступ к двум онлайн-курсам до 10 апреля. На сайте доступны курсы по живописи, кино, архитектуре и другим направлениям искусства.

Приложение «Моя Планета» – предлагает бесплатный доступ к познавательно-развлекательным фильмам о красивых местах планеты, необычных праздниках, традиционных кухнях, загадках истории и современных технологиях.

Мастера – онлайн-платформа с лекциями опытных предпринимателей из сферы креативных индустрий. В этих курсах мастера своего дела бесплатно расскажут о тонкостях запуска креативных кластеров, авторских кофеен, книжных магазинов, медиа и крафтовых производств.

Культура.РФ – статьи, фотографии, цитаты, справочные заметки, мультимедийные проекты, архив российских фильмов, спектаклей, лекций и литературы.

Платформа Smart University от МТС – с 23 марта по 22 мая даёт бесплатный доступ к онлайн-интенсивам ученикам 9-11-х классов для подготовки к единым госэкзаменам. Ученикам 5-11-х классов предлагает практиковать английский язык в группах до 10 человек, которые формируются исходя от уровня знаний школьников.

Книги

«Альпина» – открыла до конца апреля доступ к 70 электронным нон-фикшн-книгам. Читать их нужно через приложение или на сайте по промокоду GIFT_STAYHOME. Промокод также действует на сайте «Лит.Рес».

Storytel – дарит месяц бесплатной подписки на аудиокниги всем новым пользователям. В библиотеке собраны более 60 тысяч наименований на русском и английском языках.

Bookmate – открыл бесплатный доступ ко всем книгам на месяц для новых пользователей.

My Book – по промокоду STAYHOME даёт доступ на месяц к стандартной подписке. В их библиотеке более 140 тысяч книг.

Smart Reading – по акции «Антивирус» даёт доступ к 500+ саммари [кратким пересказам] в текстовом и аудиоформате.

Здоровье

Down Dog, 7 Minute Workout, Yoga for Biginners, Barre – приложения для занятий йогой, которые дают бесплатную подписку до 1 апреля.

Headspace – сервис с медитациями на английском языке предлагает первые две недели бесплатного использования.

Telegram-канал «Спортивная секция Online» – ежедневно проводит бесплатные зарядки.

Peloton – приложение, которое даёт три месяца бесплатной подписки на тренировки. В списке программы для занятий йогой, стретчингом, силовыми и картиотренировками.

Музыка, театр

Звук – дарит 90 дней премиум-подписки по промокоду MOYTERUKI.

Метрополитен-опера – устраивает бесплатные ежедневные стримы у себя на сайте. На этой неделе исполняют Вагнера.

Венская опера – проводит ежедневные онлайн-трансляции на своём сайте (афиша расписана наперёд). В анонсах – оперы Пуччини, Моцарта, Шарля Гуно и многих других композиторов.

Большой театр – иногда ведёт на сайте онлайн-трансляции. Те, кто в карантине, могут увидеть балет «Ромео и Джульетта» 29 марта.

Баварская государственная опера – организует стримы концертов по понедельникам.

Мариинский театр – предлагает трансляции спектаклей и концертов.

Александринский театр – проводит онлайн-трансляции спектаклей в режиме реального времени. Расписание трансляций есть на сайте театра.

Мобильный художественный театр – МХТ Михаила Зыгаря открыл аудиоверсии семи своих спектаклей для бесплатного прослушивания. Нужно установить приложение.

Берлинская филармония – до 31 марта предоставляет бесплатный доступ ко всем архивным концертам по промокоду BERLINPHIL.

Электротеатр «Станиславский» – с 20 марта транслирует спектакли в своих социальных сетях. Зрители увидят постановки «Сверлийцы», «Стойкий принцип», «Синяя птица», «Октавия. Трепанация» и другие.

Гоголь-центр – запустил проект «Гоголь-Online», в котором собраны архивные спектакли, интервью и концерты. Первую постановку можно увидеть в соцсетях и на сайте «Гоголь-центра» 25 марта – это концерт-посвящение «Наша Алла».

Онлайн-концерты

Бен Гиббард из Death Cab for Cutie – каждый день играет акустические концерты онлайн, обещает и песни по заявкам зрителей. Смотреть можно Facebook.

Charli XCX – начала вести собственное ток-шоу в Instagram, куда приглашает других звёзд.

Группа «Хадн Дадн» – 29 марта первой выступит на сервисе для онлайн-концертов Stay. Организаторы трансляций сообщили, что следующие концерты пройдут на Stay у групп АИГЕЛ, RSAC, VELIAL SQUAD, Verhovski, OLIGARKH.

«Музыка на дом – концерты с доставкой» – проект «ВКонтакте» и «Нового радио». Музыкальный марафон с участием Zivert, IOWA, Uma2rman и других исполнителей стартовал 20 марта. Его также можно смотреть на «Одноклассниках».

OK Live – марафон онлайн-выступлений, который проходит в «Одноклассниках». Ближайшие концерты: 25 марта – Сосо Павлиашвили, 26 марта – группа «Кватро», 27 марта – Митя Фомин. Следить можно на сайте или в приложении OK Live.

Онлайн-марафон в поддержку концертной сферы – пройдёт 3 апреля, место проведения объявят на сайте организатора «Теле-Клуб». Участники - «Ногу Свело!», Нейромонах Феофан, «Ундервуд», «Курара», Илья Черт из «Пилота», Алексей Кортнев и другие.

За онлайн-выступлениями следите на сайте Stay At Home Fest – здесь постоянно обновляется расписание новых концертов по всему миру.

Концерты, которые можно посмотреть в записи: Баста, Крис Мартин, Джон Ледженд, Чарли Пут.

Тусовка

Онлайн-бар, в котором можно встретиться с друзьями или незнакомцами с другого конца света.

PornHub открыл бесплатный доступ для всех стран мира. Получить премиум-аккаунт можно до 23 апреля. Также сайт сменил своё лого на надпись StayhomeHub.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]