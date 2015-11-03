Сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД перенесут

Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий проект постановления Минэкономразвития внесён в Правительство. Для минимизации негативных экономических последствий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, Минэкономразвития проводится работа по переносу сроков вступления в силу или начала применения отдельных правовых актов

Так, на 1 апреля 2021 года планируют перенести сроки проведения экзаменов для начинающих автолюбителей по новым правилам.

Перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, плавно интегрировать изменения процесса обучения и обеспечить своевременную сдачу экзаменов для всех желающих, - отмтили в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]