Новости Происшествия
Сегодня, 14:17

Поджигатели леса задержаны в Приморье

Поджигатели леса задержаны в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

За минувшие сутки ликвидировано 10 лесных пожаров на площади более 216 гектаров леса. 

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, пожары ликвидированы в Ханкайском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском, Шкотовском, Партизанском, Красноармейском, Пожарском районах и в Уссурийске. В их тушении были задействованы более 85 человек и 18 единиц техники.

Лесные пожары возникают в том числе в результате нарушения жителями края особого противопожарного режима. Сотрудники приморского лесничества задержали шесть человек в Уссурийске, Партизанске и Красноармейском районе.

Поджигатели леса переданы в правоохранительные органы. За неосторожное обращение с огнем им грозит административная ответственность.

Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор.

Заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что главы муниципальных образований должны обеспечить своевременный вывоз горючих материалов и мусора с населенных пунктов, создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме