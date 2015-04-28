Поджигатели леса задержаны в Приморье

За минувшие сутки ликвидировано 10 лесных пожаров на площади более 216 гектаров леса.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, пожары ликвидированы в Ханкайском, Чугуевском муниципальных округах, Яковлевском, Шкотовском, Партизанском, Красноармейском, Пожарском районах и в Уссурийске. В их тушении были задействованы более 85 человек и 18 единиц техники.

Лесные пожары возникают в том числе в результате нарушения жителями края особого противопожарного режима. Сотрудники приморского лесничества задержали шесть человек в Уссурийске, Партизанске и Красноармейском районе.

Поджигатели леса переданы в правоохранительные органы. За неосторожное обращение с огнем им грозит административная ответственность.

Напомним, в Приморье действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор.

Заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что главы муниципальных образований должны обеспечить своевременный вывоз горючих материалов и мусора с населенных пунктов, создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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