"Аллилуя, ребята!": На Рудневском мосту во Владивостоке начался ямочный ремонт

Владивостокцы не скрывают восторга от того, что в городе наконец-то начался ямочный ремонт покрытия на Рудневском мосту. За зиму здесь образовались огромные ямы, что затрудняло движение. Администрация города обещала приступить к ремонту с наступлением позволительных для строительных работ температур. И вот свершилось.

"Аллилуя, ребята, аллилуя!" - комментирует автор видео, - наконец-то начали асфальтировать!"

Видео - dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]