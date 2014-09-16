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"Аллилуя, ребята!": На Рудневском мосту во Владивостоке начался ямочный ремонт
Владивостокцы не скрывают восторга от того, что в городе наконец-то начался ямочный ремонт покрытия на Рудневском мосту. За зиму здесь образовались огромные ямы, что затрудняло движение. Администрация города обещала приступить к ремонту с наступлением позволительных для строительных работ температур. И вот свершилось.
"Аллилуя, ребята, аллилуя!" - комментирует автор видео, - наконец-то начали асфальтировать!"
Видео - dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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