"Вести: Приморье" организует первый в Приморье теле-Instagram-квартирник

Инстаграм "Вестей: Приморье" приглашает своих подписчиков и зрителей провести воскресный вечер под хорошие песни и стихи. Корреспонденты главной информационной программы края, в прямом эфире будут сами исполнять душевные песни и читать стихи, оставаясь дома.

Хедлайнером прямого эфира станет актер Уссурийского драмтеатра им. Комиссаржевской Василий Сальниченко. Он исполнит несколько ваших музыкальных заявок, которые вы сможете сделать присоединившись к просмотру эфира.

Итак, встречаемся в воскресенье, 19 апреля, 17:00 в прямом эфире Инстаграм.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]