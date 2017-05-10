Вчера, 22:02
"Вести: Приморье" организует первый в Приморье теле-Instagram-квартирник
Инстаграм "Вестей: Приморье" приглашает своих подписчиков и зрителей провести воскресный вечер под хорошие песни и стихи. Корреспонденты главной информационной программы края, в прямом эфире будут сами исполнять душевные песни и читать стихи, оставаясь дома.
Хедлайнером прямого эфира станет актер Уссурийского драмтеатра им. Комиссаржевской Василий Сальниченко. Он исполнит несколько ваших музыкальных заявок, которые вы сможете сделать присоединившись к просмотру эфира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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