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Вчера, 22:02

"Вести: Приморье" организует первый в Приморье теле-Instagram-квартирник

"Вести: Приморье" организует первый в Приморье теле-Instagram-квартирник
Инстаграм "Вестей: Приморье" приглашает своих подписчиков и зрителей провести воскресный вечер под хорошие песни и стихи. Корреспонденты главной информационной программы края, в прямом эфире будут сами исполнять душевные песни и читать стихи, оставаясь дома. 
Хедлайнером прямого эфира станет актер Уссурийского драмтеатра им. Комиссаржевской  Василий Сальниченко. Он исполнит несколько ваших музыкальных заявок, которые вы сможете сделать присоединившись к просмотру эфира. 
Итак, встречаемся в воскресенье, 19 апреля, 17:00 в прямом эфире Инстаграм.
 
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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