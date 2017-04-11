Сильные дожди, переходящие в снег: погода в Приморье испортится раньше, чем предполагалось

На следующей неделе Приморский край окажется под воздействием двух барических образований: циклона, который подойдет со стороны Китая, и усиливающегося над Охотским морем антициклона.

Ранее предполагалось, что в понедельник дождей еще не будет. Но по последним данным фронтальные разделы циклона подойдут раньше. Дожди местами начнутся днем, а к концу дня усилятся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Максимальная температура понизится, +10...+17 °С, на побережье будет +4…+9 °С.

Во вторник ночью дожди пройдут практически везде, в отдельных районах сильные. Охотский антициклон перекроет дорогу на восток и фронты повернут на северные районы Приморья. На юге края днем осадки ослабеют. За фронтами начнет вторгаться холодная воздушная масса, местами дождь перейдет в снег.

В среду к Приморью из Китая подойдет циклон и тропосферный вихрь с очагом холода. Но охотоморский антициклон тоже заблокирует дальнейшее продвижение к востоку. В результате вихри развернутся на север — северо-запад и, заполняясь, будут кружить над северо-западом края. В Приморье то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, будут идти осадки в виде мокрого снега, днем с мокрого снега с дождем. Похолодает, температура понизится 3 – 5 градусов.

Во Владивостоке понедельник, 20 апреля, будет самым теплым, ночью +2…+4 °С, днем +7…+10 °С, существенных осадков еще не будет. В ночь на вторник пройдет дождь, днем местами возможны вкрапления снега. В последующие сутки во Владивостоке значительных осадков не ожидается, но временами не исключены заряды мокрого снега. Температура понизится: ночью 0…+3 °С, днем +4…+7 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]