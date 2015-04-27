Стали известны подробности трагедии на Песчаном, где автомобиль скатился с обрыва.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, несчастный случай произошел в селе Береговом. 40-летний местный житель, водитель Nissan Terrano, попытался развернуться на крутом участке, но автомобиль слетел со склона. Мужчину забрала скорая, спасти его жизнь не удалось.

По словам жителей Берегового, водитель начал разворачиваться, но немного не рассчитал расстояние, поэтому машина села на брюхо. Он вышел из автомобиля, включил 4WD, сел обратно, но Terrano по какой-то причине потерял равновесие, скатился по склону и упал на камни на берегу. Водителя выкинуло из автомобиля.

Местные жители отвезли пострадавшего в фельдшерско-акушерский пункт, а через 40 минут приехала скорая. На утро 18 апреля стало известно, что водитель скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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