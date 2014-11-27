Альпинисты займутся очисткой владивостокских сопок от мусора

Промышленные альпинисты уберут мусор на склоне у «Юбилейного» пляжа, на видовой площадке Орлиной сопки и около двух жилых домов на Посьетской и Луговой. На это администрация Владивостока выделяет 1,7 млн рублей, - сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Как сообщает Vl.ru, всего будет очищено четыре участка общей площадью 95 соток (по 180 рублей за кв. м). С крутых и скалистых склонов нужно будет собрать мусор и вывезти его на утилизацию. До 31 мая необходимо выполнить половину работ, остальное – до конца августа.

Самый большой участок – видовая площадка у памятника Кириллу и Мефодию. Здесь нужно очистить 3000 кв. м склона. Ещё 2500 кв. м – от Луговой, 37 до дома № 49. На спуске к «Юбилейному» пляжу будут убирать 2400 кв. м. От дома на Посьетской, 32 до № 38 предстоит вычистить 1600 кв. м территории.

Напомним, в прошлом году на уборку этих участков также выделяли 1,7 млн рублей. По итогам аукциона сумма была снижена до 941 тысячи рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]