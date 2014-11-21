Госпрограмма «идет слабо»: банки не спешат с выдачей льготных кредитов на зарплаты

За две с лишним недели после запуска госпрограммы по выдаче малому бизнесу зарплатных кредитов под 0% Сбербанк получил 4000 заявок на сумму более 6,5 млрд руб., рассказал зампред правления Анатолий Попов. На 17 апреля госбанк одобрил кредиты на 3,1 млрд руб., а выдал на 1,4 млрд – это 48% от одобренной и 22% от запрошенной суммы, сообщают «Вести:Приморье».

Спрос на зарплатные кредиты (выдается 1 МРОТ на сотрудника) растет. Еще по состоянию на четверг, 16 апреля, в Сбербанк поступило 3000 заявок на 3,5 млрд руб., а выдал банк кредитов на 800 млн руб., уточнил представитель госбанка. Таким образом, за сутки количество заявок выросло на треть, их размер – в 1,75 раза, а выданная сумма кредитов – в 1,8 раза. В Промсвязьбанк за последние три дня поступило более 1500 заявок на 3 млрд руб., говорит его представитель, более 150 заявок одобрено, средняя выданная сумма – 600 000 руб.

Пока к программе подключено шесть банков – это также ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и профильный МСП-банк. ВТБ и Альфа-банк не раскрывают суммы выданных льготных кредитов, отмечают «Ведомости».

ЦБ темпы выдачи кредитов и одобренные суммы не устраивают. Госпрограмма пока «идет слабо», признала в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, на 16 апреля банки, участвующие в программе, одобрили около трети заявок на 3,5 млрд руб. из запрошенных 11 млрд, рассказала Набиуллина, выдали всего 1,1 млрд, 73% этой суммы пришлось на Сбербанк. По сравнению с прошлой неделей выданная сумма выросла в десять раз, отметила она, но «учитывая, что, по расчетам, запрос на эту программу <…> должен составлять около 20 млрд руб. в месяц, выданные 1,1 млрд руб. – это, конечно, крайне мало». Ранее министр экономического развития Максим Решетников тоже жаловался на медленную выдачу кредитов. Ему не удалось под видом «тайного покупателя» получить деньги в двух банках.

Гарантии в размере 100 млрд руб. по этим кредитам предоставляет ВЭБ.РФ. Уже выданы поручительства на 73,75 млрд руб., приводятся в заявлении госкорпорации слова ее председателя Игоря Шувалова.

Программу кредитования бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей, из пострадавших отраслей (например, предприятий, связанных с авиаперевозками, гостиниц, спортклубов) разрабатывало правительство вместе с ЦБ, Сбербанком и ВТБ. ЦБ выдает банкам деньги под 4%, а бюджет субсидирует ставку до 0% в течение полугода. На программу выделено 150 млрд руб. Программа согласно постановлению правительства рассчитана на малый бизнес, в том числе индивидуальных предпринимателей, и микропредприятия.

Но 15 апреля президент Владимир Путин заявил, что к программе должны быть подключены средние и даже крупные предприятия. ЦБ считает важным распространить программу на средний бизнес, заявила в пятницу Набиуллина, это приведет к удвоению ее стоимости.

Сейчас обсуждается увеличение финансирования, говорит сотрудник организации, участвующей в обсуждении программы. Представитель ЦБ не смог предоставить оперативного комментария, «Ведомости» ожидают ответов представителей правительства и отвечающего за программу Минэкономразвития.

Условия госпрограммы такие: кредит можно взять до 1 октября, банк выдает его на срок до года, указано в постановлении правительства. Первые шесть месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%. Сумма кредита будет определяться так: число сотрудников, умноженное на МРОТ в регионе и на шесть месяцев. Он выдается исключительно на зарплату и связанные с ней платежи – например, оплату страховых взносов, подчеркивал ранее Попов. В Сбербанке кредит получить могут только зарплатные клиенты, в ВТБ и Промсвязьбанке – клиенты любых банков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]