Приморцев предупреждают об опасном явлении, которое на днях может возникнуть в крае

Опасное половодье в ближайшие дни ожидается в Приморье, сообщают «Вести:Приморье»

Повышение уровня воды до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Приморье и нескольких регионах центра Европейской части России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас идут активные процессы, связанные с гидрологическим половодьем. В Приморье в связи с осадками, которые прогнозируются 20-21 числа, интенсивный приток воды. Там возможно повышение воды в реках на 20-80 см с выходом из берегов", - сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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