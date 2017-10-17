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Молодая женщина пропала во Владивостоке
Елена Дьяченко, 31 год (1988 г.р.). г. Владивосток Приморский край
20.04.2020 года примерно в 13:30 часов ушла из дома по адресу ул. Береговая, д. 6 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темные - заплетены в косу, глаза карие.
Была одета: черная куртка из кожзаменителя с застежкой молнией наискосок, синие джинсы, серые кроссовки.
При себе имела: бордовый рюкзак из кожзаменителя.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Елены, просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 49-09-22, 26-71-71 - ОП №1 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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