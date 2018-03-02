В Приморе пропала девушка

В Приморе пропала 27-летняя Яна Обрубова, проживающая в Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск", 19 апреля она ушла из дома по адресу ул. Малиновского, 13 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 173 см., среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета: черная болоньевая куртка-парка с желтыми вставками на карманах, на рукаве куртки желтый лейбл в виде буквы «М», белая кофта с высоким воротом, темно-синие джинсы рваные, темные ботинки с серебряной звездой сзади.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки, просьба позвонить по телефонам:

8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02 – ОМВД России по г. Находка или 102 – полиция,

8 914 718 77 02 – волонтеры,

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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