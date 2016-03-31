Казино в игровой зоне "Приморье" приостановило работу

Самое крупное казино в России Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком приостановило работу на фоне коронавируса, сообщает сообщает РИа Новости со ссылкой на правительство региона.

Власти сообщили, что заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков во вторник, 21 апреля, провел двустороннюю встречу с исполнительным директором "Джи1 Интертейнмент" Стилианосом Тсифетакисом.



"Зампред выразил обеспокоенность сложной эпидемиологической обстановкой в крае и вопросами, связанными с работой казино Tigre de Cristal в данных условиях. Тсифетакис рассказал, что интегрированный развлекательный курорт на основании принятого ранее властями решения не осуществлял свою деятельность вплоть до 14 апреля, однако затем на законных основаниях возобновил свою работу", - говорится в сообщении.



Тсифетакис отметил, что на протяжении недели казино работало по усеченному графику, были приняты усиленные меры безопасности: в помещениях регулярно проводилась дезинфекция, на входе всем посетителям выдавались маски, персонал следил на соблюдением социальной дистанции между гостями.

"Количество посетителей было строго ограничено. Однако мы видим, что с каждым днем ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе осложняется, поэтому приняли решение приостановить нашу работу", - отметил Тсифетакис, чьи слова приводятся в сообщении.



Работу игорно-развлекательного комплекса "Приморье" возобновят после стабилизации эпидемиологической обстановки в крае.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Также здесь идет строительство еще ряда комплексов с гостиницами.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]