Град накрыл Владивосток

Погода продолжает преподносить сюрпризы приморцам. Сегодня в 19.20 во Владивстоке жители проспекта 100 лет Владивостоку наблюдали град. Однако он довольно быстро закончился. А спустя еще минут пять на поверхности земли от него не осталось и следа.

Во Владивостоке сегодня температура воздуха +6...+8°C.

Напомним, сегодня, 22 апреля, по прогнозу синоптиков, в Приморье погоду определяет тыловая часть циклона. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха +0...+9°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]