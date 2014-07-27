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Сегодня, 19:31

Град накрыл Владивосток

Град накрыл Владивосток

Погода продолжает преподносить сюрпризы приморцам. Сегодня в 19.20 во Владивстоке жители проспекта 100 лет Владивостоку наблюдали град. Однако он довольно быстро закончился. А спустя еще минут пять на поверхности земли от него не осталось и следа. 

Во Владивостоке сегодня температура воздуха +6...+8°C.

 

Напомним, сегодня, 22 апреля, по прогнозу синоптиков, в Приморье погоду определяет тыловая часть циклона. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха +0...+9°C.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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