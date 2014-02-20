РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail. Эту норму закрепили на законодательном уровне.

Ранее это было по желанию для оперативного информирования об изменениях в расписании.

С 23 апреля на электронную почту или телефон будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. В холдинге подчеркнули, что услуга бесплатная, а контактную информацию не будут использовать для маркетинговых и рекламных рассылок.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом РЖД отменили более ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. При этом в компании поясняли, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

В Приморье с 18 апреля отменены электропоезда сообщение:

Владивосток - Кневичи, 11:51 и 16:00,

Кневичи - Владивосток, 10:40 и 13:25,

Владивосток - Надеждинская, 12:45, 15:20, 16:25 и 21:10,

Надеждинская - Владивосток 14:35,

Надеждинская - Мыс Чуркин 17:27 и 18:52,

Владивосток- Артем Приморский - 1 20:30,

Мыс Чуркин - Надеждинская 19:10,

Уссурийск - Хасан.

С 19 апреля отменили пригородный поезд Хасан - Уссурийск и Владивосток - Арсеньев - Новочугуевка, а с 20 апреля - пригородный поезд Новочугуевка - Арсеньев- Владивосток.

Электричка из Владивостока в Спасск-Дальний с 25 по 28 апреля включительно, с 2 по 5 мая включительно и с 9 по 12 мая включительно она будет следовать только до Уссурийска и обратно. Время отправления остается прежним: из Владивостока в Уссурийск - 11:00, из Уссурийска во Владивосток - 18:01.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]