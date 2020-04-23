Мужчина проходил неделю с застрявшей в горле рыбьей костью
Врачи провели операцию по удалению рыбьей кости из горла у пожилого пациента. С инородным телом пациент проходил неделю, пытаясь вылечиться с помощью антибиотиков, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Находкинской городской больницы.
"Врачи провели уникальную операцию. Оперативным путем они успешно извлекли кость, застрявшую у пациента в мягких тканях шеи", - говорится в сообщении.
Рыбью кость длиной 3 см пожилой мужчина проглотил за неделю до того, как обратился за помощью к врачам. За это время инородное тело успело спуститься из глотки в область шеи и внедриться в мягкие ткани, о чем пациент и не догадывался. На шее сформировалась опухоль. Сильную боль в горле пациент самостоятельно решил заглушить приемом антибиотиков. Поэтому причину недомогания врачам удалось определить не сразу - показатели крови были "спокойными", эндоскопически найти инородное тело было невозможно, это удалось сделать только с помощью дополнительной диагностики - МРТ и рентгеноскопии.
Специалисты отмечают, что этот случай исключительный, поэтому врачи больницы решили описать его для публикации в научном журнале, чтобы передать успешный опыт коллегам.
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