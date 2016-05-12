Отпуск «на лопате»: как граждане компенсируют отсутствие путешествий

Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем россияне во время изоляции заменяют реальные путешествия, сообщают «Вести:Приморье». Результаты опроса имеются в распоряжении RT,

73,3% респондентов сказали, что вспоминают свои прошлые поездки: пересматривают фото, видео и другие материалы.

На втором месте — просмотр передач и документальных фильмов про путешествия, а также изучение тревел-блогов (26,7%).

В ожидании открытия границ 15,7% респондентов украшают квартиру предметами интерьера и сувенирами, привезёнными из разных стран, а также готовят блюда разных народов мира.

Заменить реальные путешествия виртуальными (совершить виртуальные туры по музеям или «погулять» по городам с помощью онлайн-карт и веб-камер) попробовали 11,5% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. человек. Как уточнили в OneTwoTrip, опрашиваемые могли выбрать по несколько вариантов ответа на каждый вопрос.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]