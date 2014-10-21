В Приморье снизились темпы строительства жилья организациями почти на 30%

В Приморье строительные организации сократили ввод жилья, по сравнению с прошлым годом. При этом частное строительство наоборот набирает темпы.

Как сообщили в Приморскстате, в крае за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 1336 квартир общей площадью 118.3 тыс. кв. метров. По сравнению с I кварталом 2019 года ввод жилья снизился на 5%.

Индивидуальными застройщиками введено 75.3 тыс. кв. метров (64% общего ввода жилья). Ввод жилья населением по сравнению с январем-мартом прошлого года вырос на 20%, организациями – снизился на 29%.

Из общей площади введённых домов на Владивосток приходится 28%, Уссурийск – 16, Артем – 15, Находку и Надеждинский район – по 8, Большой Камень – 7%. В краевом центре построено 33.2 тыс. кв. метров, снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 29%.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в I квартале 2020 года, составила по краю 89 кв. метров (в том числе построенной организациями – 49, населением – 163 кв. метра).

Приморскстат

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]