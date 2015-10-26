"Самые бесстрашные": приморцы не боятся коронавируса
Эксперты провели опрос, чтобы выяснить самые обеспокоенные из-за вируса регионы России. Как сообщает "Вести: Приморье" со сссылкой на РБК, Приморье в этом рейтинге оказалось в числе "самых бесстрашных".
Исследование проводили специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Забайкальского края.
Список регионов, жители которых проявляют максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом, выглядит следующим образом:
Забайкальский край (33,3%);
Псковская область (19,6%);
Оренбургская область (14,9%);
Нижегородская область (14,8%);
Волгоградская область (13,3%);
Бурятия (11,5%);
Москва (10,8%);
Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%);
Новосибирская область (9,8%);
Тюменская область (9,4%).
При этом 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом. Выяснилось, что есть регионы, где люди вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов была зафиксирована в Санкт-Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%). Также в список самых «бесстрашных» регионов попали:
Приморский край (23,5%);
Иркутская область (22,7%);
Новосибирская область (21,6%);
Ростовская область (21,6%);
Ставропольский край (21,5%);
Кабардино-Балкария (20%);
Ямало-Ненецкий автономный округ (20%);
Омская область (20%);
Хабаровский край (20%).
В исследовании приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов, из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин.
На сегодня в Приморском крае зарегистрировано 302 заболевших коронавирусом, из них трое умерли, 33 пациента выздоровели.
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