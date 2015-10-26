"Самые бесстрашные": приморцы не боятся коронавируса

Эксперты провели опрос, чтобы выяснить самые обеспокоенные из-за вируса регионы России. Как сообщает "Вести: Приморье" со сссылкой на РБК, Приморье в этом рейтинге оказалось в числе "самых бесстрашных".

Исследование проводили специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Забайкальского края.

Список регионов, жители которых проявляют максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом, выглядит следующим образом:

Забайкальский край (33,3%);

Псковская область (19,6%);

Оренбургская область (14,9%);

Нижегородская область (14,8%);

Волгоградская область (13,3%);

Бурятия (11,5%);

Москва (10,8%);

Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%);

Новосибирская область (9,8%);

Тюменская область (9,4%).

При этом 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом. Выяснилось, что есть регионы, где люди вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов была зафиксирована в Санкт-Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%). Также в список самых «бесстрашных» регионов попали:

Приморский край (23,5%);

Иркутская область (22,7%);

Новосибирская область (21,6%);

Ростовская область (21,6%);

Ставропольский край (21,5%);

Кабардино-Балкария (20%);

Ямало-Ненецкий автономный округ (20%);

Омская область (20%);

Хабаровский край (20%).

В исследовании приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов, из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин.

На сегодня в Приморском крае зарегистрировано 302 заболевших коронавирусом, из них трое умерли, 33 пациента выздоровели.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]