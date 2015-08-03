Названы сроки завершения пандемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине июня. Об этом заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1». Запись программы доступна на Youtube.

У коронавирусных инфекций есть «определенный» цикл, отметил Чучалин. По его словам, предыдущие похожие вспышки, в том числе SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV. — РБК.) в 2002 году и MERS (ближневосточный респираторный коронавирусный синдром. — РБК.) в 2013 году продлились три с половиной месяца.

«Поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — сказал Чучалин.

По последним данным оперштаба, в России зафиксировали 80,9 тыс. случаев заражения коронавирсуной инфекцией. Из заболевших 6,7 тыс. человек выздоровели, 747 умерли. В Приморском крае 302 заболевших, трое умерли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru