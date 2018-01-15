Синоптики рассказали о погоде на неделю в Приморье

Погода наступившей недели в Приморье будет значительно теплее, чем на предыдущей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, потепление, начавшееся в Приморье в минувшие выходные, продолжится. В ночные часы в первой половине недели температура воздуха в основном выше нулевой отметки, но в горных районах еще сохранятся слабоотрицательные температуры. Днем на большей территории воздух будет прогреваться до +13…+20 °С.

Во второй половине недели из Китая на Амурскую область и Хабаровский край будет смещаться циклон. Приморье окажется в его теплом секторе. В континентальной части края температурный фон еще повысится. В ночные часы повсеместно минимальная температура станет положительной. Максимальная температура ожидается +18…+26 °С. Но на прибрежные районы с южными потоками будет поступать свежий морской воздух. Здесь будет немного прохладнее, +9…+14 °С.

Значительных ухудшений погоды на этой неделе не ожидается, но временами через край будут смещаться малоактивные фронтальные разделы и небольшие дожди в отдельных районах возможны.

Во Владивостоке в первой половине недели существенных осадков не ожидается. Минимальная температура в пределах +2…+5 °С, максимальная +12…+15 °С. Во второй половине недели возможен небольшой дождь. В ночные часы температура существенно не изменится. В дневные часы немного понизится.

В связи с повышением температурного фона и отсутствием в некоторых районах Приморья значительных осадков ухудшится обстановка с пожарами. На сегодня в крае наблюдается 1-2 класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям. В дальнейшем уровень пожароопасности леса будет активно нарастать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]