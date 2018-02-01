Строительство защитного занавеса над портом "Терминал Астафьева" начнется в середине мая

Защитный навес над портом «Терминал Астафьева» будут монтировать приморские специалисты. Стивидоры подписали соглашения по закладке фундамента защитных конструкций над зоной выгрузки. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля.

Три приморских компании «Т-Строй», «АТР-Строй», «Альпар-Плюс» за восемь месяцев возведут уникальное сооружение на территории терминала. Глава региона Олег Кожемяко поддержал и оказал содействие в реализации этого проекта. Договоры заключены с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время.

Руслан Кондратов, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева»: "Фактически, это рабочие места не только для терминала, это рабочие места для многих строителей, которые работают на территории Приморского края. И за первым этапом обязательно последует следующий. И мы намерены поднимать экономику Приморского края таким образом".

Строительство начнется в середине мая. Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» - это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, идёт постоянная работа по экологической защите терминала и жилого микрорайона Астафьева.

Максим Яковлев, исполнительный директор ООО «АТР-Строй»: "Опыт строительства аналогичных конструкций мы имеем. И в принципе для нас это. С одной стороны знакомо, но с другой стороны очень интересно. Потому что объект довольно уникальный".

Константин Шестаков, заместитель председателя Правительства Приморского края: "Мы системно шли к тому, чтобы у нас на территории появился первый порт полностью закрытой перевалки — это первое. Второе, для наших компаний, для приморских компаний, которые будут работать на этом огромном проекте, безусловно это новая возможность быть востребованным сейчас на рынке".

К концу 2020 года территорию терминала накроет купол, высотой 39 метров. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку как на предприятии, так и в жилом микрорайоне Астафьева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]