В ближайшее время в Приморье начнется ремонтная кампания на коммунальных объектах

Коммунальным предприятиям Приморья необходимо подготовить к отопительному сезону 2020-21 годов более 20 тысяч километров теплотрасс, водоводов, канализационных и электрических сетей. Эта работа начнется уже в ближайшее время – такую задачу поставила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко руководителям профильных ведомств, организаций и главам муниципалитетов во время селекторного совещания во вторник, 28 апреля.

По данным министерства ЖКХ региона, за лето нужно привести в порядок 14 506 жилых домов, 840 котельных, 177 центральных тепловых пунктов, более 2 тысяч километров теплотрасс, 4,5 тысячи километров водопроводов, 2,6 тысячи километров канализационных и 12,6 тысячи электросетей.

«Это опрессовка, промывка внешних и внутренних сетей, ремонт, замена оборудования», – пояснили специалисты.

Также необходимо закупить более 255 тысяч тонн мазута и более тысячи тонн угля, - сообщили в правительстве Приморья.

На подготовку к зиме планируется направить почти 4 миллиарда рублей, в том числе, 2,4 миллиарда из краевого бюджета.

В ходе совещания Елена Пархоменко подчеркнула, что одна из главных задач – снижение числа отключений и времени на устранение аварийных ситуаций. Так, если в зиму 2015-16 годов их было 575, то в осенне-зимний период текущего года – 231.

«Количество отключений от воды, света и тепла, сроки которых превысили четыре часа, снижается, что свидетельствует об улучшении качества профессиональной подготовки аварийных бригад, повышении их технического оснащения и качестве работ, выполненных в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду», – подчеркнула зампред Правительства Приморья.

Елена Пархоменко еще раз заострила внимание коммунальщиков и руководителей муниципалитетов края на том, что ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, не должны сказаться на качестве ремонтной кампании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]