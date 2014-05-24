Использование служебного положения: новый Кодекс этики разрабатывается для полицейских

МВД подготовило новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщают «Вести:Приморье».

Полицейским предписывается «придерживаться делового стиля поведения, основанного ‎на самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, внимательности. Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации».

«Полицейский не должен допускать использования своего служебного положения ‎для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан в личных целях».

Также сотрудники полиции должны избегать публичного участия в азартных играх, употребления наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях, а также алкоголя накануне и во время выполнения служебных обязанностей.

Отдельно прописаны и правила поведения полицейских в соцсетях. Они не должны высказывать суждения и оценки в отношении госорганов, должностных лиц, политических партий и других общественных объединений, профессиональных или социальных групп, если только это не входит в их должностные обязанности. Не рекомендуется размещать в Интернете фото и видео, позволяющие определить его персональные данные или принадлежность к структурам МВД — опять-таки, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

При этом какого-либо взыскания за нарушение тех или иных этических норм в проекте не предусматривается. Проект приказа об утверждении кодекса пока находится на стадии общественного обсуждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]