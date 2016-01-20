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Глава Центробанка высказалась против запрета работы коллекторов

Глава Центробанка высказалась против запрета работы коллекторов

Источник фото: pixabay.com

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы не поддержала идею запретить в России работу коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО), сообщают «Вести:Приморье».

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам совещания сообщил, что Эльвира Набиуллина поддерживает меры по ужесточению требований к работе коллекторов.  

«Она видит все несовершенство этой системы, она видит огромное количество проблем», - отметил Миронов. При  этом депутат отмечает, что Эльвира Набиуллина прекрасно понимает, если их запретить, они уйдут в тень, в подполье. А сейчас худо-бедно они находятся под регулятором.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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