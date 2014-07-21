Фронтальные разделы господствуют над Приморьем, что ждать от погоды

Сегодня, 30 апреля, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +9...+21°C, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке облачно с прояснением, вечером небольшой дождь (вероятность 40%). Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +9...+11°C, в пригороде до +15°C.

В Уссурийске облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +14...+16°C.

В Находке облачно с прояснением, вечером небольшой дождь (вероятность 40%). Ветер юго-восточный, восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +10...+12°C, отметили в пресс-службе «Примпогоды».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]