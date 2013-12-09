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В Уссурийске браконьеров задержали за вырубкой ценных древесных пород

В Уссурийске браконьеров задержали за вырубкой ценных древесных пород

Источник фото: pixabay.com

В Уссурийском лесничестве поймали браконьеров с выкопанным молодым кедром и пихтой. За заготовку ценных древесных пород им грозит уголовная ответственность, сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, молодые деревья были обнаружены госинспекторами в кузове машины при патрулировании в Уссурийском лесничестве.

«Обнаружено 346 экземпляров подроста корейского кедра и 10 экземпляров пихты цельнолистной. Незаконно добытые лесные ресурсы изъяты и переданы на хранение для дальнейшей высадки в приморской тайге», – прокомментировали специалисты.

Кедр корейский и пихта цельнолистная являются ценными древесными породами, их заготовка запрещена.

«Ущерб от их незаконного выкапывания составил более 493 тысяч рублей. Браконьерам грозит уголовная ответственность», – отметили они.

Напомним, что противодействие браконьерству в Приморском крае ежедневно оказывают инспекторы службы охотничьего надзора – 10 оперативных групп дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ патрулируют охотничьи угодья региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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