"Пробили" 10000 в сутки: темпы роста COVID-19 приобретают угрожающие масштабы

Стали известные новые данные по COVID-19. По данным сайта Стопкоронавирус. рф, в России на 3 мая 17.00 уже 134686 заболевших, причем 10633 - за минувшие сутки. Напомним, что 29 апреля эта цифра составляла - 5841, 30 апреля - 7099, 1 мая - 7933, 2 мая - 9623. Таким образом, за 4 дня темпы суточного прироста заболевших в России выросли почти в два раза.

16639 россиян с начала эпидемии в стране побороли болезнь, а вот 1280 спасти не удалось.

В Приморье количество заболевших приблизилось к 500 случаев. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодня в крае всего выявлено 494 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 64 человека уже покинули больницы, четверо приморцев не справились с заболеванием.

Ранее "Вести:Приморье" запустили онлайн-опросы:По какому пути пойдет пандомия COVID-19 в России? и Почему не получается "обуздать" COVID-19?. Текущие результаты заставляют о многом задуматься!!!!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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