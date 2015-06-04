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Вчера, 17:25

Порыв теплотрассы во Владивостоке оставил без горячего водоснабжения жителей Второй Речки

Порыв теплотрассы во Владивостоке оставил без горячего водоснабжения жителей Второй Речки

Источник фото: Социальные сети

Горячей воды нет в домах на Кирова, Давыдова, Чкалова, Чапаева, пр-те 100-летия Владивостока, Магнитогорской, Русской, Багратиона, Кутузова и Адмирала Горшкова, - сообщает Vl.ru

«В районе кольца Багратиона порыв теплотрассы. Выехала оперативная бригада. Будет вскрытие теплотрассы и сварка труб в районе порыва. На данный момент отключено семь домов от горячего водоснабжения. Причины пока неизвестны, они станут понятны после того, как бригада осмотрит место происшествия», – рассказали в пресс-службе ВПЭС.

Напомним, авария произошла возле торгового центра на улице Бородинской. Столб горячей воды поднялся на 10 метров. Вода залила не только проезжую часть на кольце и тротуары, но и припаркованные машины. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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