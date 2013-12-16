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Зарплата в майские праздники: в Минтруда дали разъяснения

Зарплата в майские праздники: в Минтруда дали разъяснения

В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что в нерабочие дни с 6 по 8 мая заработная плата должна оставаться в прежнем размере, сообщают «Вести:Приморье». В министерстве пояснили, что заработная плата у сотрудников организаций, которые продолжают работу в установленные дни, не должна измениться согласно указу президента России Владимира Путина. Отмечается, что нерабочие дни в мае оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за угрозы распространения COVID-2019.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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