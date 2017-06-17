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Мужчину и женщину, которых унесло в море, удалось спасти
В Приморье рыбаков на резиновой лодке унесло в море, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказали в пресс-службе ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».
4 мая в 12:05 на пульт находкинских спасателей поступило сообщение о том, что в районе Ливадии в бухте Авангард двоих рыбаков в резиновой лодке уносит в открытое море. Из-за штормового ветра самостоятельно приморцы выплыть не могли.
На место прибыли спасатели и эвакуировали рыбаков, которых унесло почти на 5 километров от берега.
Мужчине и женщине из Уссурийска помощь медиков не потребовалась.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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