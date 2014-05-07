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В приморской глубинке чтят память своих земляков-ветеранов
Видеоролик об участниках Великой Отечественной войны создала жительница села Милоградово Людмила Хоменко. Она и прислала видео на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".
Фотографии для клипа автор собирала у родственников, принимающих участие в шествии "Бессмертного полка" предыдущих лет, в библиотеке с. Милоградово, школьном музее.
Шестеро милоградовцев, о которых рассказывается в этом видеоролике, погибли в годы Великой Отечественной войны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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