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В приморской глубинке чтят память своих земляков-ветеранов

В приморской глубинке чтят память своих земляков-ветеранов

Видеоролик об участниках Великой Отечественной войны создала жительница села Милоградово Людмила Хоменко. Она и прислала видео на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Фотографии для клипа автор собирала у родственников, принимающих участие в шествии "Бессмертного полка" предыдущих лет, в библиотеке с. Милоградово, школьном музее.

Шестеро милоградовцев, о которых рассказывается в этом видеоролике, погибли в годы Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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