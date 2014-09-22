Чемпионат "Открой рот" состоится во Владивостоке
Официальные этап «Открой рот» во Владивостоке состоится в онлайн-режиме на платформе ZOOM 15 мая в 18:30 по местному времени. Участникам предстоит прочесть отрывки из произведений авторов-лауреатов престижных литературных премий «Большая книга» и «Лицей», а также издательства «Альпина нон-фикшн», которое выступает официальным партнёром этого сезона. Победитель тестовых туров – получает приз от «Альпина нон-фикшн».
Как сообщили организаторы мероприятия, в связи с эпидемиологической обстановкой, оргкомитет Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот», делает всё возможное, чтобы усилия организаторов и участников не были потрачены впустую. «Открой рот» временно переводится в режим онлайн.
Официальные этап «Открой рот» во Владивостоке состоится в онлайн-режиме на платформе ZOOM 15 мая в 18:30 по местному времени. Участникам предстоит прочесть отрывки из произведений авторов-лауреатов престижных литературных премий «Большая книга» и «Лицей», а также издательства «Альпина нон-фикшн», которое выступает официальным партнёром этого сезона. Победитель тестовых туров – получает приз от «Альпина нон-фикшн».
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно через интернет: https://www.biblioring.ru/join
«Открой рот» проводится по простым правилам — участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по 6-балльной шкале. По сумме 3-х раундов определяются 3 финалиста, среди них проводится финал. Победители региональных отборочных туров соберутся в Москве, где будет разыграно звание чемпиона.
Организатор чемпионата — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», официальный партнер сезона 2019-2020 — издательство «Альпина нон-фикшн». Подробнее о чемпионате и победителях — на сайте https://biblioring.ru и на страницах во ВКонтакте https://vk.com/otkroyrot и в Фейсбуке https://www.facebook.com/rotatron/.
О чемпионате «Открой рот»
«Открой рот» — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит в России с 2011 года. В сезоне чемпионата 2019-2020 региональные отборочные туры состоятся более чем в 150 городах России. С 2018 года победителя чемпионата определяют на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Организатор «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».
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