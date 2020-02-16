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Дело о смертельном наезде на женщину в Уссурийске передано в суд

Дело о смертельном наезде на женщину в Уссурийске передано в суд

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, 1964 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, преступление совершено в феврале 2020 г. в районе д. 2 по ул. Тургенева в г. Уссурийске.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Toyota Wish. В какой-то момент отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего произошел съезд с проезжей части на тротуар, расположенный справа по ходу движения. В этот момент на тротуаре находилась женщина, на которую совершил наезд водитель. В результате полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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