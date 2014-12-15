Три судна применяют незаконный способ вылова биоресурсов в районе бухты Лазурной
Сегодня, 7 мая, утром жители Владивостока сообщили об очередном случае дражного промысла в районе бухты Лазурной. Очевидцы сняли на видео три сейнера, которые, по их словам, тралили дно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Как сообщил житель города Иван, в 11:20 он наблюдал в районе Шаморы очередной случай добычи морских биоресурсов опасным для экологии способом. Мужчина рассказал, что три рыболовецких судна в 20 метрах от побережья популярного пляжа выгребали моллюсков. Горожанин предполагает, что рыбаки делали это при помощи драг.
Добыча морских биоресурсов при помощи драг, по мнению приморских экологов-экспертов, является грубым методом. В частности, сгребание биоресурсов со дна нарушает донный ландшафт, что приводит к изменению морского рельефа и в дальнейшем способствует сокращению популяции морских организмов.
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