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В Приморье мужчину сбили насмерть на оживлённой трассе

В Приморье мужчину сбили насмерть на оживлённой трассе

Источник фото: Newsbox24.tv

Трагедия случилась в Хасанском районе, на повороте на Безверхово. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, мужчина переходил дорогу и оказался на пути Хонды HRV. К сожалению пострадавший получил тяжелые травмы, которые не дали ему шансов на жизнь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас компетентные органы разбираются в случившемся и устанавливают все подробности аварии.

 

Видео - Newsbox24.tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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