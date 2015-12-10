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В Приморье мужчину сбили насмерть на оживлённой трассе
Трагедия случилась в Хасанском районе, на повороте на Безверхово. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, мужчина переходил дорогу и оказался на пути Хонды HRV. К сожалению пострадавший получил тяжелые травмы, которые не дали ему шансов на жизнь. Мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас компетентные органы разбираются в случившемся и устанавливают все подробности аварии.
Видео - Newsbox24.tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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