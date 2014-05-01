Приморские ветераны принимают поздравления с юбилеем Победы

Пандемия коронавируса в Приморье не мешает проявить внимание и заботу к ветеранам Великой Отечественной. Герои продолжают получать поздравления в Днем Победы от губернатора края и членов регионального политсовета партии "Единая Россия". О тех, кто спасал жизни раненых и до сих пор в строю — репортаж Елены Штылиной.

При полном параде Александра Кенина приветствует гостей из окна своей лоджии. И, не принимая отказа, приглашает в дом. Устоять перед гостеприимством ректору ТГМУ Валентину Шуматову трудно. Но медики быстро приходят к общему мнению: режим самоизоляции не нарушать! Поэтому ветерана Великой Отечественной поздравляют, не заходя в квартиру.

Александру Андреевну война застала в Томске. Молодой медсестрой она выхаживала раненных бойцов с материнской заботой. Вспоминает, как круглыми сутками дежурила во фронтовом госпитале и порой от усталости валилась с ног. А вот День Победы встретила во Владивостоке…

Александра Кенина, ветеран Великой Отечественной войны: "Все кричали "Ура!" и радовались, и плакали..."

Исаак Шимонович Ланцман - участник боев на Северо-Западном фронте и битвы на Курской Дуге - принимает поздравление во дворе дома. В годы войны он был радистом и чудом выжил после сражения под Прохоровкой. Мина разорвалась прямо позади него и тяжело ранила.

Исаак Ланцман, ветеран Великой Отечественной войны: "Те 20 с лишним миллионов, что были со мной, в пекле остались. А мне вот за них — почести достались…"

После лечения в госпитале Исаак Шимонович свою дальнейшую жизнь связал с медициной. Полковник медслужбы в отставке и сегодня участвует в общественной жизни Владивостока.

Валентин Шуматов, ректору ТГМУ, член Регионального политического совета партии «Единая Россия»: "Мы поздравляем ветеранов Владивостока, Приморского края и всей нашей страны. Мы должны уделить внимание всем ветеранам, кто сегодня жив, и вспомнить тех, кто сегодня не с нами".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]