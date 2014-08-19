Вчера, 21:37
Блэкаут накрыл Владивосток
Десятки домов в центре Владивостока и на Эгершельде остались без электричества, сообщают «Вести:Приморье».
Оперативный дежурный городской администрации сообщил об аварии на линии. Уточняется, что без электричества остались дома на улицах Уборевича, Пологая, Прапорщика Комарова, Суханова, Океанский проспект, Алеутская.
Срок её устранения неизвестен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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