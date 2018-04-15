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Роскачество рассказало о правдивости показаний фитнес-браслетов

Роскачество рассказало о правдивости показаний фитнес-браслетов

Источник фото: pixabay.com

Роскачество в ходе проверки фитнес-браслетов выяснило, что меньше половины из них показывают корректно пройденную дистанцию,  сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорится в сообщении организации.

Всего на данный момент Роскачеством протестировано 10 моделей фитнес-браслетов шести брендов. В дальнейшем рейтинг будет обновляться и пополняться новыми моделями. Оценивались 237 показателей по семи категориям.

"Меньше половины (четыре из 10) браслетов показывает корректно пройденную дистанцию", - сообщили в Роскачестве.

По данным экспертов, только одна модель фитнес-браслетов показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма. Как пояснили в Роскачестве, засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера, уточняет ТАСС. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а, значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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