Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил с Днем Победы приморцев
Уважаемые дальневосточники! Дорогие ветераны!
В этом году мы празднуем юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
75 лет назад Советская Армия остановила и разгромила фашизм, освободила Европу, дала возможность сегодняшнему поколению россиян жить под мирным небом в независимой стране. Мы чтим тех, кто сражался на поле боя, и тех, кто, отдавая все силы, самоотверженно трудился в тылу. Благодаря подвигу советских людей мы, граждане современной России, можем жить, работать, создавать семьи, растить детей.
С началом войны Дальний Восток превратился в кузницу резервов для действующей армии. За все четыре года войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовали 42 соединения Дальневосточного фронта. Они защищали Москву, бились под Сталинградом, обороняли Мурманск, брали Прагу. Советский Дальний Восток стал тылом, где не приостанавливалось строительство, закладывались новые заводы и рудники, прокладывались новые дороги.
И сейчас наш общий долг – хранить память о героизме нашего народа, окружать заботой и вниманием ветеранов, быть достойными их подвига, любить и беречь нашу Родину! С Днем Великой Победы!
Счастья, крепкого здоровья, мира, тепла и заботы родных и близких!
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочный представитель президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев
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