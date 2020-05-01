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В Приморье за сутки зарегистрированы 45 случаев заболевания коронавирусом
Цифра перевалила за 800: В Приморье за сутки зарегистрированы 45 случаев заболевания коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».
Лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Приморье за минувшие сутки - 45. С начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 808 жителям нашего края.
Отметим, что 145 человек справились с заболеванием. Но, к сожалением, 10 жителей края не смогли победить инфекцию.
Напомним, в Приморье введены масочный режим и режим самоизоляции. А Находку закрыли на карантин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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