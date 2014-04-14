Колонна ретро-автомобилей проехала по улицам поселков, поздравляя с Днем Победы (видео)
Традиционная колонна ретро-автомобилей проехала по улицам приморских поселков, сообщают «Вести:Приморье». Так жители края отметили 75-ю годовщину Великой Победы.
Видео, которое было опубликовано в instagram mark2_che, говорит, что равнодушных к этому празднику, просто нет. Несмотря на то, что парад отменили, жители Приморья гордятся подвигами ветеранов, и поздравляют их с праздником. Колонна ретро автомобилей с развивающимися флагами стала тому подтверждением.
«Как они красиво проехали по Владшоссе. Огонь. Спасибо большое. Настроение поднялось значит есть еще порох в пороховницах», «Если официального парада не будет, мы устроим свой, народный парад! Молодцы. Всех с ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!! Долгих лет живым ветеранам, павшим Героям вечная слава! Пока мы помним, они живы», отметили в комментариях.
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