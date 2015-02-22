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На крейсере «Варяг» торжественно подняли Георгиевский флаг ко Дню Победы
На ракетном крейсере «Варяг» в Приморском крае в честь Дня Победы подняли Георгиевский флаг. С поздравительной речью на мероприятии выступил командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на tvzvezda.ru. (видео)
«Поздравляю вас с Днем Победы, днем нашей гордости и безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Ради Победы был пройден путь тяжких испытаний, пеплы сражений, но наш народ выстоял и победил», - сказал он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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