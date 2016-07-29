Шесть модульных автопарковок установят в центре Владивостока (адреса)
Шесть модульных быстровозводимых парковок будут смонтированы в центре Владивостока до конца 2020 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vlc.ru.
Модульные быстровозводимые механизированные парковочные системы будут установлены на Светланской, 56, Фонтанной, 7, Корабельной набережной, 1а, Московской, 13, ещё два модуля появятся на Семёновской, 18.
Модульные парковки предназначены для временного размещения легковых автомобилей. В каждой системе должно быть не менее 12 парковочных мест. Парковка будет полностью автоматизированной. Доступ будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление – с помощью сенсорного монитора. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей наличие автомобиля в боксе и его соответствие максимально разрешенным габаритам. Длина автомобиля не должна превышать 525 см, ширина – 210 см, а высота -197 см. Минимальный клиренс автомобиля должен составлять 10 см, а масса не более 2800 кг.
В этом году будут поставлены и смонтированы сами конструкции парковок из металлокаркаса, в следующем году планируется установить на этих парковках фасады.
Комментировать: