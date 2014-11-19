В Приморье разыскивают двоих подростков, ушедших из реабилитационного центра

- это искусственно срежиссированная и подогреваемая кампания, направленная на введение населения в депрессию и раздражение

- это подсознательные "ответ" людей, своего рода защита психики от тех страшилок, которые каждый день "выливаются" из СМИ и Интернета

- это свидетельство глубокой дремучести и необразованности населения, неспособности анализировать и сопоставлять противоречивую информацию из разных источников

- это выдуманное самими людьми "оправдание" своего безответственного, эгоистического поведения

- это логичный вывод адекватных людей, умеющих анализировать и сопоставлять факты