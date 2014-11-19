В Приморье разыскивают двоих подростков, ушедших из реабилитационного центра
В Приморье разыскивают двоих подростков 14 и 13 лет, которые 10 мая ушли из реабилитационного центра "Парус надежды" и до сих пор их местонахождение неизвестно.
Приметы Ангелины Цыгановой, (2006 г.р.) - волосы русые до плеч, глаза зеленого цвета.
Была одета: толстовка зелёного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки чёрного цвета.
Александра Емельяненко, (2008 г.р.) - рост около 160-162 см., среднего телосложения, волосы русые длинною до плеч, глаза серого цвета.
Была одета: джинсовая куртка синего цвета, футболка оранжевого цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП № 6 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
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