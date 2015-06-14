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Жесткое ДТП разбросало автомобили под Находкой

Жесткое ДТП разбросало автомобили под Находкой

Жесткое ДТП случилось под Находкой в районе Золотарей. 

По словам очевидцев, всему виной плохая дорога. Водители, двигавшиеся навстречу, объезжали ямы и, как результат, столнулись. Один из автомобилей отбросило в кювет.

Хотя стоит отметить, что, если бы рулевые соблюдали скоростной режим, ДТП можно было избежать.

Точнее в обстоятельствах происшествия придется разбираться сотрудникам ГИБДД.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Подробности уточняются.

 

Видео - Виртуальная Находка

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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