Пять тигриных выводков за год появилось на "Земле леопарда"
Амурские тигры дали потомство на «Земле леопарда». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на amurleo_land, за последний год на охраняемых территориях было зафиксировано 5 тигриных выводков, включающих 10 тигрят.
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Анализ данных фотомониторинга за 2019 год показал, что на охраняемых территориях обитает 31 взрослый амурский тигр. При этом количество самок в 2,5 раза превышает количество самцов!
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Амурский тигр – самый крупный и самый северный подвид тигра на планете. Основной ареал уникального хищника находится на юге Дальнего Востока России. Самостоятельная группировка этих диких кошек живёт в лесах юго-западного Приморья, где находится под надёжной защитой в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь».
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Благодаря режиму особо охраняемой природной территории, в рамках которого успешно сохраняется весь природный комплекс, полосатые звери чувствуют себя комфортно. Поддержка копытных зимой с помощью подкормки гарантирует краснокнижному хищнику достаточную для безбедного житья кормовую базу – кабанов, косуль и пятнистых оленей.
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В России сосредоточено 95% мировой популяции амурского тигра. По экспертным оценкам, в настоящее время на территории страны обитают порядка 580-600 взрослых особей амурского тигра. Большая часть из них (порядка 470 особей) обитают на территории Приморского края.
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Снимки получены отделом науки «Земли леопарда» с помощью фотоловушек.
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