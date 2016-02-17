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Сотрудник полиции Арсеньева угнал два автомобиля

Сотрудник полиции Арсеньева угнал два автомобиля

Полицейского из Арсеньева задержали на угнанном автомобиле. Позже в его гараже нашли запчасти от ещё одной машины, которую он угнал и разобрал.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сотрудника полиции Арсеньева задержали в ночь на понедельник, 11 мая, когда он находился за рулём Suzuki Jimny. В ходе проверки было установлено, что машина угнана.

Во время оперативных мероприятий и обысков в гараже подозреваемого сотрудники следственного комитета и полицейские обнаружили запчасти от ранее угнанного Toyota Probox.

Задержанный сотрудник полиции полностью признал свою вину и дал необходимые показания. Проводится доследственная проверка. Подозреваемый арестован. Устанавливаются все обстоятельства хищения автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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