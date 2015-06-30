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Огромные крысы бегают по улицам в центре Владивостока
Житель Владивостока снял на видео огромных крыс, бегающих прямо по улице в центре Владивостока. По словам автора видео, рядом находится ресторан "Окей" на улице Мордовцева, 3.
«Возвращался из магазина домой и застал этих «милых» тварей у себя на пути. Не думал, что буду куда-нибудь выкладывать, но женщина, которая шла через дорогу, подошла и попросила: «Пожалуйста, отправьте видео куда-нибудь, уже стало просто невозможно, уже специально перехожу дорогу, уже вон какие жирные и не боятся», - написал автор поста в социальной сети.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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