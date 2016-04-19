Сегодня, 17:31
Тухлую курицу купил житель краевого центра в популярном супермаркете Владивостока
Владивостокцы утверждают, что купили некачественный товар в одном из супермаркетов города.
Молодая пара приобрела в супермаркете на улице Тихой во Владивостоке курицу - грудку замороженную - по скидке по 160 рублей за килограмм.
"Мы пришли домой, разморозили, а она тухлая", - рассказывает житель Владивостока.
Мужчина вернул покупку в магазин. По словам покупателя, ему вернули деньги за некаченственный товар.
Между тем, мужчина утверждает, что в магазине таких кур целый холодильник, и товар снимать с продажи не собираются.
Покупатель предостерегает владивостокцев, быть внимательнее, совершая покупки по акциям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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