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Тухлую курицу купил житель краевого центра в популярном супермаркете Владивостока

Тухлую курицу купил житель краевого центра в популярном супермаркете Владивостока

Владивостокцы утверждают, что купили некачественный товар в одном из супермаркетов города.

Молодая пара приобрела в супермаркете на улице Тихой во Владивостоке курицу - грудку замороженную - по скидке по 160 рублей за килограмм.

"Мы пришли домой, разморозили, а она тухлая", - рассказывает житель Владивостока. 

Мужчина вернул покупку в магазин. По словам покупателя, ему вернули деньги за некаченственный товар.

Между тем, мужчина утверждает, что в магазине таких кур целый холодильник, и товар снимать с продажи не собираются.

Покупатель предостерегает владивостокцев, быть внимательнее, совершая покупки по акциям.

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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